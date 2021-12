Nachdem ein Mann in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Stadtmitte ausgerastet ist, sitzt der 59-Jährige nun im Gefängnis. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr in einem Discounter in der Otto-Stabel-Straße mit einem Marktmitarbeiter in Streit geraten. Als ein 44-jähriger Security-Mitarbeiter den 59-Jährigen aufforderte, den Markt zu verlassen, trat dieser ihm ans Schienbein sowie in den Genitalbereich. Die Polizei wurde hinzugezogen. Gegenüber den Beamten weigerte sich der 59-Jährige, seine Ausweispapiere zu zeigen. Laut Polizeibericht verhielt sich der Mann aggressiv und aufbrausend. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und nahmen ihn auf die Dienststelle mit. Nachdem dort seine Personalien ermitteln wurden, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle bestanden. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht.