Ein Bus ist nach einem Streit am Montag gegen 12 Uhr an einer roten Ampel in Ludwigshafen-Pfingstweide mit einem 21-jährigen Fußgänger kollidiert. Dieser wurde dabei leicht am Fuß verletzt. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, wurde jedoch später ermittelt.

Der 63-jährige Busfahrer und der Fußgänger gerieten aneinander, weil der Busfahrer den 21-Jährigen und dessen Begleitung nicht einsteigen lassen wollte, da sie sich nicht an einer Bushaltestelle befanden. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, stellte sich der Fußgänger vor den Bus und hinderte diesen an der Weiterfahrt.

Der Busfahrer fuhr laut Polizei langsam an, wodurch es zu der leichten Kollision kam, und entfernte sich vom Unfallort. Kurze Zeit später wurde der 63-Jährige kontrolliert, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, gegen den Fußgänger wegen Nötigung.