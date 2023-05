In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich im Quadrat L9 in der Mannheimer Innenstadt ein Pärchen lautstark streiten würde. Die Beamten trafen dort aber lediglich die 23-jährige Frau an, weil der gleichaltrige Mann kurz zuvor mit einem E-Scooter davongefahren war. Bei dessen Kontrolle stellten die Beamten wenig später deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.