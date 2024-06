Damit die Planken nach dem gut besuchten Stadtfest wieder hell erstrahlen, wird das Pflaster nach Angaben der Stadt Mannheim voraussichtlich ab Montag, 17. Juni, gereinigt. Mit Rücksicht auf die Gastronomie und den Einzelhandel sowie wegen des eng getakteten Straßenbahnverkehrs findet die Aktion in der Fußgängerzone in den Abend- und Nachtstunden, jeweils ab 19 Uhr bis 6 Uhr, statt. Drei bis Wochen soll das Ganze dauern. Gereinigt werden nicht nur die gepflasterten Flächen zwischen den Quadraten D1/E1 und O7/P7, sondern auch die neu gepflasterten Seitenstraßen der Planken. „Hierbei werden die Pflasterbeläge mit Spezialhochdruckmaschinen abgestrahlt und vollflächig gereinigt. Im Zuge der Pflasterreinigung wird das schmutzige Fugenmaterial aus der Fuge herausgesaugt, gewaschen und anschließend wieder in die Pflasterzwischenräume eingeschlämmt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Arbeiten sollen abschnittsweise ausgeführt werden.