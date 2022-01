Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Ludwigshafen einen Mann festgenommen, der in ein Anwesen im Stadtteil Mitte eingedrungen ist. Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Mann über einen Zaun gesprungen und auf das Grundstück eingedrungen war. Aufgrund der Personenbeschreibung des Anrufers gelang es einer Streife, den Tatverdächtigen festzunehmen. Weitere Ermittlungen bestätigten, dass es sich bei dem Festgenommenen zweifelsfrei um den Verdächtigen handelte, heißt es im Polizeibericht. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass es sich um einen 36-Jährigen aus Grünstadt handelte, gegen den wegen eines anderen Delikts ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten brachten den Grünstadter in eine Justizvollzugsanstalt.