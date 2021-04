Nach einem sexuellen Übergriff am 23. März auf eine 13-Jährige in Ludwigshafen sucht die Polizei den Täter nun mit einem Phantombild. Die Tat geschah um 18.40 Uhr in der Unterführung der Heny-Roos-Passage zwischen Berliner Platz und Rheinufer in der Stadtmitte. Der bislang unbekannte Mann fasste das Mädchen laut Polizei unsittlich an und küsste es. Der Täter und die 13-Jährige hatten zuvor beide in einem Discounter in der Ludwigstraße eingekauft. Der gesuchte Mann ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 19,0 Meter groß und von hagerer Gestalt. Er hat einen dunklen Teint. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen Dreitagebart, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit blau-rotem Schmetterlingsaufdruck sowie eine schwarze Schildmütze mit weißem Logo. Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2722 oder 0621/963-2773.