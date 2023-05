Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch endet das Praktikum für Katharina Schmied bei den Eulen Ludwigshafen. Die 22-jährige Österreicherin wird mit vielen Eindrücken und besonderen Erlebnissen in ihre Heimat zurückkehren. Für die Studentin waren es unvergessliche Momente in den sechs Monaten in der Pfalz.

„Ja, die Eulen mit Mannschaft, Trainer, Fans, Helfern und Geschäftsführung sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es war für mich viel mehr als ein normales Praktikum. Das