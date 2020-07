Eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Obdachlosen in der Nacht auf Mittwoch in der Mannheimer Innenstadt. Eine 37-jährige Frau verletzte ihren drei Jahre älteren Kontrahenten laut Polizei so schwer, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Gerangel soll die 37-Jährige ihrem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe sie ihm mehrfach gegen den Kopf getreten, hieß es. Anschließend ließ sie den 40-Jährigen einfach am Boden liegen und wusch sich ihre Hände in einem Brunnen. Ein Passant wurde auf den Mann aufmerksam, als er davontorkelte. Eine Blutprobe bei dem Verletzten ergab einen Wert von mehr als vier Promille.