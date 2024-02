Die Nacht in einer Zelle verbringen musste ein 39-Jähriger nach einer Schlägerei in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 0.45 Uhr geriet der Mann in einer Bar in der Maudacher Straße (Gartenstadt) mit einem 49-Jährigen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Gegenüber den alarmierten Polizeikräften verhielt sich der 39-Jährige aggressiv, weshalb er der Bar verwiesen wurde. Da er den Platzverweis ignorierte und kurze Zeit später in die Bar zurückkehrte, wurde der leicht verletzte 39-Jährige in Gewahrsam genommen. Der 49-Jährige blieb unverletzt.