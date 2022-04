Nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen Körperverletzung, beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung. Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr gerieten die beiden Mannheimer in der Bürgermeister-Hoffmann-Straße (Innenstadt) in Streit. Zunächst schlugen die Kontrahenten mit den Fäusten aufeinander ein, dann zog einer der beiden, ein 32-Jähriger, ein Messer und verletzte seinen Rivalen am Ellenbogen, sodass dieser ärztlich versorgt werden musste. Ein Atemalkoholtest bei beiden ergab einen Wert von jeweils 1,3 Promille. Der 32-jährige Beschuldigte wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Hintergründe für die Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar.