Ein 30 Jahre alter Angeklagter aus Ludwigshafen war jahrelang in der Türkei untergetaucht. Dann kam er zurück, wurde weiter straffällig und steht nun vor Gericht.

Von Juni bis August 2025 soll der jetzt 30-jährige Angeklagte in Ludwigshafen vier Straftaten begangen haben. Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz listet verschiedene Vergehen auf. So habe er zunächst in einem Café im Hemshof im Stadtteil Nord neun Wodka und eine Packung Zigaretten bestellt, ohne zu bezahlen, und einen Spielautomaten beschädigt. Am gleichen Tag habe er in einem anderen Café einen Mann geschlagen und mit dem Messer bedroht.

In einem weiteren Lokal habe er einen Monat später mit einer Gaspistole auf einen Mann geschossen. Das Opfer erlitt im Gesicht, am Ohr und am Arm Verbrennungen. Schließlich habe der 30-Jährige im August 2025 auf Aufklebern einem Mann mit Gewalt gedroht, die er an dessen Wohnung in Oggersheim befestigte. Mit den Drohungen habe der Angeklagte verhindern wollen, dass der Mann ihn mit einer Aussage belastet.

Notwehr nicht ausgeschlossen

Entscheidend für das Verfahren ist jedoch eine Schießerei, die bereits am 21. Januar 2023 gegen zwei Uhr nachts vor einem Café in der Ludwigshafener Hemshofstraße passierte. Dabei wurde ein Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte geriet ins Visier der Polizei. Weil auf Videoaufnahmen zu sehen war, dass er Schüsse abgegeben hatte, verdächtigten die Beamten ihn wegen versuchter Tötung. Noch am Tattag setzte sich der Angeklagte in die Türkei ab, bestätigt sein Verteidiger Alexander Klein auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Die Ermittlungen wegen versuchter Tötung wurden allerdings eingestellt, weil Notwehr nicht ganz ausgeschlossen werden konnte: So zeigten die Videoaufnahmen, dass der Angeklagte von Männern mit Schlagstöcken bedroht wurde. Übrig bleibt der Vorwurf, dass er die scharfe Schusswaffe einschließlich Munition illegal besessen habe. Erst gut zwei Jahre später, im Mai 2025, kehrte er aus der Türkei nach Ludwigshafen zurück. Danach folgten die vier aufgelisteten Straftaten. Seit Mitte November sitzt der Angeklagte wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt.

Kein Schulabschluss vorhanden

Kaum ist die Anklage verlesen, ergreift Rechtsanwalt Klein die Initiative und sagt im Hinblick auf seinen Mandanten klipp und klar: „Er gibt alles zu.“ Doch bevor es um Details zu den Taten geht, will die Vorsitzende Richterin Sonja Steingart mehr über das Leben des 30-jährigen Angeklagten wissen.

Die Informationen von Mustafa G., der im schwarzen Poloshirt vor Gericht erschienen ist, kommen eher zögerlich. Geboren wurde er in Ludwigshafen. Die schulische Karriere endete ohne Abschluss, nachdem er die siebte Klasse zweimal wiederholt hatte. Eine Ausbildung zum Gebäudereiniger brach Mustafa G. ab, weil er wegen Raubes eine Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren im Gefängnis absitzen musste. Später arbeitete er als ungelernter Schlosser.

Das größte Problem: der Drogenkonsum

Sein größtes Problem ist der Drogenkonsum. Im Alter von 14 Jahren ging es los mit Cannabis. „Ich hab halt gekifft und Musik gehört“, schildert er die Zeit, als er in der siebten Klasse war und am Abschluss scheiterte. Täglich rauchte er fünf bis sechs Joints im Park. Nach der Verurteilung zur Jugendstrafe und der Entlassung aus dem Gefängnis 2017 veränderte sich sein Drogenkonsum: weg vom Cannabis hin zu Kokain und Alkohol. „Kokain hat mich gepusht, ich war wach und aktiv, das hat mir gefallen“, sagt er mit leiser Stimme.

Dass er mitunter genervt auf die Fragen der Richterin antwortet, begründet er mit seiner Familie, die im Gerichtssaal sitzt und die Verhandlung verfolgt: „Vor der Familie darüber zu sprechen, fällt mir schwer.“ Nach einer Pause verlassen einige der Familienmitglieder den Saal.

In der Türkei hielt er es nicht mehr aus

Der Drogenkonsum des Angeklagten ist beachtlich. Drei bis vier Gramm Kokain und bis zu einer Flasche Wodka pro Tag nimmt Mustafa G. nach der Arbeit zu sich: „Mir war langweilig ohne Drogen.“ Das bleibt auch während der mehr als zwei Jahre langen Flucht in die Türkei so, wo er arbeitslos ist. „Ich hab es da nicht mehr ausgehalten“, begründet er seine Rückkehr nach Ludwigshafen.

Nach und nach habe er eine Paranoia entwickelt und unter Verfolgungswahn gelitten. An die Straftaten habe er so gut wie keine Erinnerung mehr. In der Untersuchungshaft seit November habe er weder Kokain noch Alkohol konsumiert und Tabletten gegen mögliche Depressionen abgesetzt. „Das jetzige Verfahren ist ein Wendepunkt für ihn“, beteuert sein Verteidiger.