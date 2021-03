4813 Anzeigen gegen Corona-Verstöße hat das Ludwigshafener Ordnungsamt seit der zweiten Welle im Oktober bearbeitet. Darüber informierte Amtsleiter Martin Graf am Donnerstag. Die meisten Verstöße (3500) gab es gegen die längst aufgehobene Maskenpflicht in der Innenstadt, 793 Mal wurde die – inzwischen ebenfalls gekippte – nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr ignoriert. „Es ist deutlich ruhiger geworden, die Verstöße halten sich mittlerweile in Grenzen“, sagte Graf. Zehn bis 20 Maskenverweigerer würden täglich noch an Haltestellen erwischt, wo das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiterhin Pflicht ist.

Kinderwagen mit 180 Kleidungsstücken

Den ungewöhnlichsten Einsatz hatte der Vollzugsdienst am Dienstag in der Rhein-Galerie. Wegen einer Rabattaktion von C&A bildeten sich dort lange Warteschlangen, die von Ordnungsamt und Polizei aufgelöst wurden. Unter anderem sei dort eine Frau herausgefischt worden, die laut Graf 180 Kleidungsstücke in ihrem Kinderwagen gebunkert hatte. „Dass sich dann lange Warteschlangen bilden, ist logisch“, sagte Graf. Mit Galerie-Betreiber ECE sei daher der Einsatz von mehr Security-Leuten und von mehr Kassenpersonal vereinbart worden, berichtete er. „Damit sollte sich die Situation entspannen.“

Etwas problematisch sei weiterhin die Kontrolle von Reiserückkehrern sowie die Einhaltung von Quarantänebestimmungen. Aber auch hier lägen die Verstöße lediglich bei einer Quote von fünf Prozent. Massentreffen von Jugendlichen seien zuletzt nur im Bereich der Integrierten Gesamtschule Oggersheim (Igslo) aufgelöst worden.