Der Ludwigshafener AfD-Kreisverband hat einen neuen Vorsitzenden: Am Dienstagabend wurde in Frankenthal Manfred Hartinger (76) an die Spitze der Partei gewählt, der für die achtköpfige Fraktion auch im Stadtrat sitzt. Er folgt auf Timo Weber (42) , der sich am Mittwoch nicht zu seiner Abwahl äußern wollte, weil er die Geschehnisse der vergangenen Tage sacken lassen und sich über seine zukünftige Rolle in der Partei noch einige Gedanken machen möchte.

Mehrere Rücktritte

Neuwahlen wurden angesetzt, weil zuletzt der Haussegen in der AfD gewaltig schief hing. Zuletzt waren sechs Personen aus dem neunköpfigen Vorstand zurückgetreten. Aus dem Kreis des verbliebenen Vorstands hatte es massive Vorwürfe gegen die Stadtratsfraktion wegen eines Grillfests gegeben. Hartinger sagte am Mittwoch auf Anfrage, er wolle das im März in der Ludwigstraße eröffnete Bürgerbüro neu beleben, mehr Infostände in der Stadt organisieren und mehr Kontakte zu den Menschen knüpfen, um zu erfahren, „wo in Ludwigshafen der Schuh drückt“.