In der Nacht zum Samstag gegen 2.55 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen auf einen Randalierer im Parkhaus in der Otto-Stabel-Straße in der Ludwigshafener Innenstadt aufmerksam gemacht. Wie die Beamten vor Ort entdeckten, hatte der Mann die Seitenscheiben von insgesamt drei geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und die Autos durchwühlt. Der 37-jährige Beschuldigte wurde wenige Meter vom Tatort entfernt festgenommen. Die Beute hatte er dabei. Da der Täter augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde einem Richter vorgeführt.