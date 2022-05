Das Amtsgericht Mannheim hat einen 18-Jährigen wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten mit Bewährung verurteilt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mannheim heißt, steht der junge Mann im Verdacht, am Dienstagvormittag ein Parfum im Wert von 149 Euro aus einer Parfümerie in der Mannheimer Innenstadt gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, hielt den 18-Jährigen fest und verständigte die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten neben einem Pfefferspray, das griffbereit in der Jackentasche verstaut war, auch knapp 15 Gramm Haschisch sicher. Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim dem sogenannten beschleunigten Verfahren zugeführt. Bei der Hauptverhandlung, die bereits einen Tag nach der Tat stattfand, wurde der 18-Jährige dann wegen Diebstahls mit Waffen verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.