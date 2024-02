Der Ladendetektiv eines Warenhauses im Quadrat P1 in Mannheim hat laut Polizei am Montag gegen 11 Uhr beobachtet, wie ein vermeintlicher Kunde acht Parfümflakons aus der Auslage nahm und diese unter seiner Jacke verbarg. Als der Ladendieb den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Detektiv an. Daraufhin floh der Dieb, konnte aber vor einem Juweliergeschäft im Quadrat H2 eingeholt werden. Dort wollte der Detektiv ihn festhalten, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Eine Polizeistreife nahm den Mann vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung konnte das Diebesgut im Wert von knapp 800 Euro gefunden und sichergestellt werden. Der 28-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.