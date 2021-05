Nach einem Motorradunfall am Montagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Um 15.30 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Volvo aus Oggersheim kommend auf der Frankenthaler Straße unterwegs. Laut Polizei wollte er in Höhe der Bayreuther Straße nach links in die Saarburger Straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung über die Kreuzung und wollte weiter geradeaus fahren. Der 26-Jährige bremste und rutschte mit seinem Motorrad auf der nassen Fahrbahn aus. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Weil es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.