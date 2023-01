Seit Donnerstag stehen eine zur Tatzeit 19-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann aus Ludwigshafen wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags vor dem Frankenthaler Landgericht. Im März 2021 sollen beide in Ludwigshafen einen Mann mit einem Einhandmesser bedroht und mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Der 25-Jährige soll dem Mann einen Stich in den Rücken versetzt und eine tödliche Verletzung dabei in Kauf genommen haben. Das Opfer konnte durch das schnelle Erscheinen eines Rettungswagens und eine Notoperation gerettet werden. Der Tat vorausgegangen sein soll am Tag zuvor eine Auseinandersetzung zwischen dem angeklagten Mann und dem Opfer. Nach einem verbalen Streit des Opfers mit der Mutter des angeklagten Mannes soll dieser den anderen zunächst beleidigt und anschließend zweimal mit der Faust aufs Auge geschlagen haben. Beide Angeklagten sind mehrfach vorbestraft, der männliche Beschuldigte auch wegen Körperverletzungsdelikten. Zu den Tatvorwürfen wurden bisher keine Aussagen gemacht.