Nach der Massenschlägerei in einem bekannten Mannheimer Freibad am Sonntag sind die Sicherheitsbehörden alarmiert. Bis zu 40 Personen sollen daran beteiligt gewesen sein – und Besucher in Angst und Schrecken versetzt haben. Einen Gewalt-Schwerpunkt in Mannheims Freibädern sehen zwar weder Polizei noch Stadt. Welche Konsequenzen dennoch drohen, lesen Sie hier.