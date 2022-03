Nach dem Mülltonnenbrand am Sonntag in Süd steht nun die Schadenshöhe fest: Sie liegt laut Polizei bei etwa 25.000 Euro. Um 12.15 Uhr war eine Papiermülltonne in der Rottstraße in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Tonnen über, auch die Hausfassade wurde beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.