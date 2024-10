Ein Betrunkener hat am Samstagabend zwei Polizeibeamte in Mannheim leicht verletzt. Laut Polizeibericht hatte der 46-Jährige in einem Lokal im Jungbusch Hausverbot erhalten. Da er das Lokal freiwillig nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten erteilte dem Mann einen Platzverweis, den er zunächst auch befolgte. Später kehrte er jedoch zurück. Er habe sich uneinsichtig gezeigt und ging die Beamten körperlich an, so die Polizei. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zirka 2,3 Promille.