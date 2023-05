Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt hat auf die am 17. März in einem RHEINPFALZ-Leserbrief geäußerte Kritik an ihrem Kontrollpersonal reagiert und drei Männer vorerst aus dem Innenstadtbereich abgezogen. Das sei aber kein Schuldeingeständnis, betonte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Stadtrat.

„Jede Kritik wird von uns ernst genommen“, stellte Schwarz klar. Beschwerdeführer hätten die Möglichkeit eines Widerspruchsverfahrens oder könnten sich direkt