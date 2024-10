Nachdem am 14. Oktober eine 51-jährige Frau tot in der Nähe der Mannheimer Pferderennbahn aufgefunden wurde, ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Am 15. Oktober war bereits eine 37-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen worden. Nun ergaben die weiteren Ermittlungen der Soko Ramus einen dringenden Tatverdacht gegen den Freund der 37-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchter Strafvereitelung. Dem 36-jährigen Mann wird zur Last gelegt, den Leichnam der 51-jährigen Frau in ein Waldstück nahe der Pferderennbahn gebracht zu haben, um diesen zu verstecken und eine Bestrafung der Tatverdächtigen zu verhindern. Zum eigentlichen Tatort machte eine Polizeisprecherin am Dienstag keine Angaben. Ebenso wenig wie zu der Frage, wie das Opfer getötet wurde. Es liege noch immer kein endgültiges Obduktionsergebnis vor, hieß es.

Zugriff von Spezialeinheiten

Der zunächst flüchtige 36-Jährige konnte nach intensiven Ermittlungen durch die Sonderkommission Ramus der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am 27. Oktober in einem Wohnhaus in Ludwigshafen gefunden und dort mit Unterstützung von Spezialeinheiten aus Rheinland-Pfalz festgenommen werden.

36-Jähriger in U-Haft

Der Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.