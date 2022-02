Nachdem am Montag bei Kusel eine junge Polizistin und ihr Kollege im Dienst getötet wurden, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen an seinen Dienstfahrzeugen Trauerflor angebracht. Er drücke damit sein Mitgefühl und seine Solidarität mit allen Polizisten im Land aus, so die Verwaltung.