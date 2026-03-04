2,8 Kilo Kokain, 95 Prozent Reinheit: Ein im Hemshof abgewickelter Drogenhandel endet nicht nur für den Abnehmer, sondern auch für den Kurier mit einer hohen Haftstrafe.

Wegen erwerbsmäßigen Drogenhandels in größerem Stil mussten sich ein 23-jähriger und ein 33-jähriger Mann aus Ludwigshafen mehrere Monate lang vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Die Anklage wirft den beiden Männern vor, im Juli 2025 rund 2,8 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben. Der Abnehmer der Drogen, der 23-jährige Ludwigshafener, ist dafür bereits zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Nun ist auch das Urteil gegen den aus Norddeutschland stammenden Drogenkurier ergangen: vier Jahre und sechs Monate Haft.

Von der Polizei gestoppt

Die Besonderheit in diesem Fall war, dass Polizisten auf Streife im Hemshof auf die Täter aufmerksam geworden. Die Beamten konnten den Drogenhandel beobachten. Unmittelbar nach der Übergabe verfolgten die Beamten den 23-jährigen, der mit dem Kokain in einer Papiertasche weggehen wollte. Bei der Personenkontrolle in der Prinzregentenstraße seien die verpackten Kokainpakete für ihn sofort zu erkennen gewesen, berichtete ein Polizeibeamter. Ein Fluchtversuch des 23-jährigen blieb erfolglos, er wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Die Übergabe des Kokains hatte kurz zuvor im geparkten Opel Corsa des 33-Jährigen stattgefunden. Dieser war danach mit dem Fahrzeug weggefahren. Die Beamten hatten sofort eine Fahndung eingeleitet. Der Drogenkurier im Opel konnte daraufhin auf der A6 bei Mannheim von der Polizei gestoppt werden. Im Auto fanden die Einsatzkräfte größere Mengen Bargeld.

Geld auf den Sitz gelegt

In der Verhandlung räumte der 23-Jährige ein, die Papiertasche aus dem Corsa genommen und dafür 2000 Euro als Bezahlung für den Drogenkurier auf den Sitz gelegt zu haben. Eine Analyse der eingeschweißten Ein-Kilo-Blöcke Kokain habe einen Reinheitsgrad von 95 Prozent ergeben. Der Straßenverkaufswert von 2,8 Kilogramm Kokain in bester Qualität liegt einer Schätzung der Polizei zufolge bei 250.000 Euro. Zu drei Jahren Haft wurde der 23-Jährige wegen Beihilfe zum Drogenhandel und wegen des Besitzes einer großen Menge Kokain verurteilt.

Weil Rechtsanwalt Alexander Kiefer aus Frankenthal als Vertreter des 33-jährigen Drogenkuriers geltend gemacht hatte, dass dieser zeitweise stark kokainabhängig gewesen sei, war sein Verfahren von dem des Abnehmers der Drogen abgetrennt worden. Um den Einfluss der Drogensucht auf die angeklagte Tat des 33-Jährigen beurteilen zu können, musste ein psychologisches Sachverständigengutachten über den Beschuldigten erstellt werden. Darin konnte jedoch keine Drogensucht oder ein Hang zu Drogen als Ursache der Tat ausgemacht werden. Damit galt der Mann als voll schuldfähig.

In ihrem nun ergangenen Urteil verhängte die dritte Strafkammer des Landgerichts gegen den in Danzig geborenen 33-Jährigen mit polnischem Pass eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Strafverschärfend habe sich bei ihm ausgewirkt, dass er bereits einschlägig wegen des Besitzes und Handels mit Drogen zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Die Reststrafe sei ihm damals zur Bewährung erlassen worden. Durch die neuerliche Tat in der Bewährungszeit sei diese für ihn nun aufgehoben, erläuterte die Vorsitzende Richterin Sonja Steingart. Der Strafrahmen für den Handel mit einer „nicht geringen Menge“ Kokain beginnt bei einem Jahr und reicht in schweren Fällen bis zu 15 Jahren Haft.