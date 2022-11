Ein missglücktes Wendemanöver hat dazu geführt, dass ein Autofahrer am Freitagabend mit einer Straßenbahn zusammengeprallt ist. Dabei wurden fünf Insassen leicht verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der 41-Jährige gegen 18 Uhr offenbar einen Stau umgehen und leitete auf dem Friedrichsring in Höhe der Hans-Böckler-Straße trotz ausgewiesenen Wendeverbots eine Umkehr auf die Gegenfahrbahn ein. Dabei übersah er die Straßenbahn. Trotz Notbremsung konnte deren Fahrer die Kollision nicht verhindern. In der Bahn fielen fünf Passagiere um, sie wurden vorsorglich in eine Mannheimer Klinik gebracht.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 9000 Euro. Der Verkehr zwischen Friedrichsrings und Kurpfalzbrücke war mittelstark beeinträchtigt.