Nachdem ein 36-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr zwei Fußgänger auf der Fahrbahn des Erfurter Rings in Ruchheim durch Hupen dazu zu bewegen versucht hatte, den Fußgängerweg zu benutzen, wurde er kurze Zeit später beim Entladen seines Autos von einem der Fußgänger geohrfeigt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unbekannte, der anschließend flüchtete, wird wie folgt beschrieben: 20 Jahre alt, schwarzes Haar, rote Oberbekleidung. Sein Begleiter war laut Zeugenaussage ungefähr in demselben Alter, hat ebenfalls schwarzes Haar und trug schwarze Oberbekleidung. Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, in Verbindung zu setzen.