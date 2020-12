Wenn am Freitag, 11. Dezember, der Durchgang Berliner Straße wieder für Autos freigegeben wird, werden damit auch wieder die dortigen Parkplätze zugänglich. Das hat der Stadt-Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) mitgeteilt. Wegen der Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd war die Hälfte der Stellflächen in diesem Bereich gesperrt worden. Inzwischen sei die Fläche auf Schäden untersucht und neu markiert worden, heißt es von der Stadt. Dadurch, dass nun die Brückenpfeiler fehlen, sei sogar mehr Parkraum entstanden, sagt Schwarz.