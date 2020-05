Bis Ende der Woche wollen die Technischen Werke (TWL) alle Kunden per Brief über das Thema Hacker-Angriff informiert haben. Laut einer Sprecherin des Energieversorgers sind bis Montag etwa 72.000 Briefe an TWL-Kunden verschickt worden, die letzten rund 28.000 Briefe folgen im Laufe dieser Woche. Die TWL-Sprecherin betont, dass die Texte in den Informationsbriefen und früher bereits verschickten E-Mails zu diesem Thema „weitgehendst deckungsgleich“ seien. Sie ergänzt, dass alle TWL-Kunden einen Brief erhalten – auch wenn sie zuvor schon per Mail über den Hacker-Angriff informiert worden seien. Zu diesem, so ergänzt die Sprecherin, lägen der TWL aktuell „leider keine neuen Erkenntnisse“ vor. Seit zwei Wochen ist bekannt, dass Ende April unbekannte Täter Tausende persönliche Daten erbeutet haben. Alle TWL-Kunden sind betroffen. Die Täter haben begonnen, die gestohlenen Daten (Namen, Anschriften, Mail-Adressen, Telefonnummern, Vertragsdetails, Bankverbindungen) im Darknet zu veröffentlichen. Die unbekannten Täter haben ein Lösegeld in Millionenhöhe gefordert – doch die TWL haben dieses nicht gezahlt. Wenn Kunden nun E-Mails mit verdächtigen Nachrichten erhalten, raten die TWL, diese sofort zu löschen, denn Links oder Dateianhänge könnten gefährlich sein. Das städtische Tochterunternehmen mit Sitz in der Ludwigshafener Industriestraße versorgt rund 100.000 Haushalte in der Stadt und bundesweit mit Energie und Trinkwasser.