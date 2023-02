Nach dem Brand eines alten Gewerbegebäudes in der Hafenstraße am Freitag suchen die Ermittler weiter nach Zeugen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden derzeit Aussagen von Handwerkern ausgewertet, die am Freitag in dem Haus arbeiteten. Auch eine Drohne sei eingesetzt worden, um Bildmaterial aus dem Innern des in Flammen stehenden Gebäudes zu sichern. Bei dem Großbrand wurde die ehemalige Kaufmannsmühle beinahe vollständig zerstört. Weil das mehrstöckige Gebäude einsturzgefährdet war, musste es über Tage hinweg abgerissen werden. Der entstandene Schaden – auch an angrenzenden Gebäuden, die von Funken in Mitleidenschaft gezogen worden sind – kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sucht unter Telefon 0621 174-4444 Zeugen.