Mannheim. Nach dem Großbrand am Freitag in der Kauffmannmühle im Jungbusch sind am Montag die Abrissarbeiten fortgesetzt worden. Wie die Stadt weiter mitteilte, konnte ein Großteil des Fassadenabschnitts, der zwischenzeitlich auf die Böckstraße zu stürzen drohte, abgetragen werden. Die Glutnester sind mittlerweile gelöscht, die Feuerwehr hat ihren Einsatz am Montag in der Hafenstraße beendet.

Damit konnten die meisten Anwohnern ihre Wohnungen nach einem langen Wochenende wieder betreten. Nach Angaben von Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht (CDU) mussten Dutzende Anrainer, Vermieter und Gewerbetreibende ihre Wohnungen oder Geschäfte in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen verlassen. 60 hat die Stadt vorübergehend in Hotelzimmern untergebracht.

130 Feuerwehrleute im Einsatz

Angesichts der Dimension habe der Flächenbrand zügig eingedämmt werden können, in weniger als 36 Stunden hätten die angrenzenden Wohnungen wieder freigegeben werden können. Der Brand in dem leerstehenden Industriegebäude war am Freitag um 13.20 Uhr gemeldet worden. In Spitzenzeiten waren 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Menschen sind bei dem Großbrand nicht zu Schaden gekommen. Über die Brandursache wollte die Stadt gestern keine Aussage treffen.