Der Stadtbahnverkehr rollt ab Montag, 19. Dezember, wieder über die Kurpfalzbrücke in Mannheim, und damit fahren die Bahnen in Mannheim wieder regulär, nachdem diese dort seit Beginn der Arbeiten am 18. Juli umgeleitet werden mussten. Nachdem in den vergangenen Wochen mit Hochdruck auf der Brücke gearbeitet wurde, um die im Bauverlauf außerplanmäßig aufgetretenen Korrosionsschäden an den Brückenstützpunkten sowie dem Brückenblech zu beheben, konnten nun alle erforderlichen Arbeiten abgeschlossen und der Gleisbau fertiggestellt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für den Individualverkehr soll die Brücke demnach ab Freitag, 23. Dezember, endgültig freigegeben werden. Auch dieser war durch die Arbeiten eingeschränkt, musste zeitweise ebenfalls umgeleitet werden und es stand jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die aus den 1980er-Jahren stammenden Gleise waren an der Verschleißgrenze und mussten getauscht werden. An Spitzentagen fahren täglich knapp 850 Bahnen in beiden Richtungen über die Kurpfalzbrücke.