Das Amtsgericht Ludwigshafen hat jetzt nach Polizeiangaben einen Mann wegen Beamtenbeleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen à 30 Euro (1500 Euro) verurteilt. Am 13. Juli vergangenen Jahres wurde der damals 43-Jährige von Polizisten im Bereich des Friedensparks in der Innenstadt kontrolliert. Der Mann verhielt sich dabei fortwährend provokativ, sodass die Polizisten ihren Einsatz per Bodycam filmten und ihm auch die Fesselung androhten. Nach der Kontrolle beleidigte der Mann einen der eingesetzten Beamten.