Ludwigshafen / Frankenthal Nach Explosion im Hemshof: 16-Jähriger in Haft

Der Schaden nach der Explosion im Bereich des Hauseingangs war enorm.
Der Schaden nach der Explosion im Bereich des Hauseingangs war enorm.

Fahndungserfolg für Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Sachgebiets Jugendkriminalität Ludwigshafen. Wie die Behörden mitteilen, ist ihnen ein 16-Jähriger ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, am 3. April in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen-Hemshof im Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zudem steht der 16-Jährige in Verdacht, am 28. Februar in Frankenthal ein Fahrrad geraubt zu haben. Bei der Tat auf einem Sportplatz in der Carl-Benz-Straße soll er einen 15-Jährigen geschlagen und getreten haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungs- und Fluchtgefahr angenommen. Der 16-Jährige wurde bereits am 17. April von der Polizei verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Beamten gestern mitteilten, setzte dieser den Haftbefehl in Vollzug. Der 16-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu dem Motiv sowie den Hintergründen dauern an.

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