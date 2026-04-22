Fahndungserfolg für Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Sachgebiets Jugendkriminalität Ludwigshafen. Wie die Behörden mitteilen, ist ihnen ein 16-Jähriger ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, am 3. April in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen-Hemshof im Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zudem steht der 16-Jährige in Verdacht, am 28. Februar in Frankenthal ein Fahrrad geraubt zu haben. Bei der Tat auf einem Sportplatz in der Carl-Benz-Straße soll er einen 15-Jährigen geschlagen und getreten haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungs- und Fluchtgefahr angenommen. Der 16-Jährige wurde bereits am 17. April von der Polizei verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Beamten gestern mitteilten, setzte dieser den Haftbefehl in Vollzug. Der 16-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu dem Motiv sowie den Hintergründen dauern an.