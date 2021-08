Zwei Ludwigshafener Industriepioniere wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungewollt zu den Begründern eines der heute modernsten Heilbäder Deutschlands: Bad Krozingen im südbadischen Markgräflerland bei Freiburg.

Bestärkt durch geologische Gutachten wollte im Jahr 1911 Friedrich Raschig mithilfe des seit 1883 ebenfalls in Ludwigshafen ansässigen Brunnenbau-Unternehmens Brechtel am Rande des kleinen Breisgau-Dorfs Krozingen nach Erdöl zur Sicherung seines Rohstoffbedarfs für die Teerdestillation bohren.

Als das Bohrloch unter einem hölzernen Bohrturm am nördlichen Ortsrand von Krozingen 580 Meter tief war, wurden die Exploratoren fündig – jedoch sprudelte kein Erdöl an die Oberfläche, sondern fast 40 Grad Celsius heißes Wasser. Die Entdeckung war die Geburtsstunde der „Nena-Quelle“ und einer gleichnamigen Firma, die zunächst in Mannheim angesiedelt wurde und erst in den 1930er-Jahren nach Krozingen umzog, als das 800-Seelen-Dorf 1933 den Namenszusatz „Bad“ erhielt.

Ungewöhnliche Dichte

Das einst unbedeutende Dorf nutzte vor über 100 Jahren die Gunst der Stunde, denn das warme Wasser aus der Tiefe hatte es im wahrsten Sinne des Wortes „in sich“: Das Thermalwasser hatte mit 2180 Milligramm Kohlensäure pro Liter eine der höchsten Kohlensäurekonzentrationen in Europa und mit einem Mineraliengehalt von über 4000 Milligramm pro Liter auch eine ungewöhnliche „Dichte“. Noch bevor 1914 das erste Badehaus errichtet wurde, hatte man in Krozingen schon ein bescheidenes Thermalbad eröffnet, das aus einer hölzernen Tonne mit einem Durchmesser von fünf Metern bestand.

Raschig hatte 1891 im heutigen Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, damals noch eine selbstständige Gemeinde, eine chemische Fabrik gegründet. Seine Bemühungen um Erdöl aus Krozingen gab er nach dem Fehlschlag von 1911 jedoch auf – nicht so das Bohrunternehmen Brechtel, das im Laufe der Jahrzehnte im Auftrag der Gemeinde und der Kurverwaltung vier Quellen erbohrte und „verwaltete“. Die Erfahrungen von Krozingen waren wohl auch ausschlaggebend, dass die Firma Brechtel im Jahr 1975 mit erfolgreichen Bohrungen nach Thermalwasser im fränkischen Staffelstein einem weiteren Kurort zur Existenz und 2001 zum Namenszusatz „Bad“ verhalf.

Vom Dorf zum Kurort

Bad Krozingen ist über 100 Jahre nach dem Zufallsfund von Raschig und Brechtel zu einer ansehnlichen Kurstadt mit rund 19.000 Einwohnern angewachsen. Jährlich werden in mehreren Reha-Kliniken mit rund 1700 Betten und in etwa ebenso vielen Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels bei 90.000 Gästeankünften rund 720.000 Übernachtungen gebucht. Hinzu kommen Jahr für Jahr mehr als eine halbe Million Tagesgäste vor allem aus Frankreich, der Schweiz und aus ganz Deutschland in die Therme und in die Sauna – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht.

Einer der prominentesten „Neu-Krozinger“ war der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel, der seinen Lebensabend in dem Kurort verbrachte, der 2005 zur „Stadt“ erhoben wurde. Die Gäste werden von 200 Klinikärzten und 40 freien Ärzten medizinisch betreut. „Wir schreiben stabile und vor allem schwarze Zahlen“, heißt es bei der Kurverwaltung, die mit 120 Mitarbeitern das Geschehen in Gang hält. Das von Raschig und Brechtel erbohrte Thermalwasser mit einer Temperatur zwischen 29 und 36 Grad hat sich für eine ganze Region zu einem wahren Segen entwickelt.