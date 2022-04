Die Polizei hat in den vergangenen Tagen zwei Auto- und einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, die betrunken oder unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Am Ostermontag gegen 0.30 Uhr geriet ein 38-Jähriger in der Brunckstraße (Friesenheim) in eine Kontrolle. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 1,61 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verbotene Substanzen konsumiert

Mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot muss eine 20-Jährige rechnen, die bei der Kontrolle gegen 0.45 Uhr Anzeichen zeigte, verbotene Substanzen konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde der Pkw-Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Vom Rettungsdienst behandelt

2,15 Promille Alkohol im Blut wurden am gleichen Tag gegen 3 Uhr bei einem Radfahrer in Edigheim gemessen. In der Bannwasserstraße wurde der 51-Jährige auf dem Boden liegend gefunden. Er war nach einer Feier auf dem Nachhauseweg, stürzte, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Das Fahrrad wurde sichergestellt, dem 51-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Auch er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.