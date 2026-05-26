Kleine Betriebe fallen in klassischen Gewerbeparks oft durchs Raster. Für sie entstehen in einem Mannheimer Gewerbegebiet 30 Einheiten, die flexibel genutzt werden können.

Ein neuer Standort für Gewerbe entsteht derzeit in Mannheim. Das südbadische Unternehmen GreenPlaces Deutschland baut im Gewerbegebiet Taylor im Stadtteil Vogelstang 30 modulare Einheiten, die sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups aus Handwerk, Dienstleistung und Produktion eignen würden. Als Fläche stehen nach Angaben des Unternehmens 7200 Quadratmeter zur Verfügung. Genutzt werden können davon 4400 Quadratmeter – zum Beispiel als Werkstatt, Lager, Büro oder Showroom. Im Herbst soll all das bezugsfertig sein. GreenPlaces investiert in das Projekt nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro.

Das Unternehmen entwickelt und betreibt modulare Gewerbeparks in massiver Holzbauweise. Es betont den hohen Grad an Energieeffizienz und Flexibilität. Die zweigeschossigen Module umfassen jeweils 139 bis 151 Quadratmeter Nutzfläche und können einzeln erworben oder angemietet, aber auch zu größeren Einheiten zusammengelegt werden. Mit dem Modell sollen insbesondere junge Unternehmen bei ihrer möglichen Expansion unterstützt werden. Benötigen sie nach einigen Jahren zusätzliche Flächen, können sie benachbarte Räume anmieten, falls diese verfügbar sind. Damit entfalle die aufwendige Suche nach einem neuen Standort, so das Unternehmen.

Photovoltaik und Wärmepumpen

Jede Einheit sei mit einem großen Rolltor, einem eigenen Eingang sowie zwei Pkw-Außenstellplätzen ausgestattet, heißt es weiter. Photovoltaikanlagen auf dem Dach und Wärmepumpen sollen eine Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe unterstützen. „Mit seinem Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und urbane Qualität bietet das Gewerbegebiet Taylor ideale Voraussetzungen für unser Konzept. GreenPlaces schafft flexible, energieeffiziente Gewerbeflächen für kleine und mittlere Unternehmen – und fügt sich damit hervorragend in die moderne und zukunftsorientierte Entwicklung des Quartiers und der gesamten Stadt ein“, sagt Markus Eberhard, Geschäftsführer von GreenPlaces Deutschland Asset Management. Das Unternehmen will mit seinem Standort einen Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen Belebung und Vielfalt des Areals leisten.

So sollen die Gewerbeeinheiten in Mannheim bald aussehen. Visualisierung: GreenPlaces/oho

Achim Judt, Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft, ergänzt: „Taylor steht für ein neues Verständnis von Gewerbegebieten: urban, nachhaltig, durchgrünt und mit hoher Aufenthaltsqualität. Genau solche innovativen Nutzungskonzepte wollen wir hier ansiedeln. GreenPlaces ergänzt diesen Ansatz ideal, weil das Projekt flexible Flächen für Unternehmen schafft und zugleich mit seiner Holzbauweise sowie dem nachhaltigen Energiekonzept wichtige Impulse für die zukunftsfähige Entwicklung des Standorts setzt.“

Pilotprojekt in Haßloch

Mit dem neuen Standort in Mannheim setzt GreenPlaces seine Expansionsstrategie fort. Bis 2030 soll das Standortnetz in Deutschland und in der Schweiz auf rund 80 anwachsen, ein Großteil davon soll in Deutschland entstehen. Bei der Wahl neuer Standorte liegt der Schwerpunkt auf wirtschaftsstarken Regionen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

In der Region betreibt das Unternehmen bereits einen Standort im pfälzischen Haßloch, der nach Unternehmensangaben vollständig belegt ist. Dieser hat für das Unternehmen strategische Bedeutung: In dem kleinen Ort im Landkreis Bad Dürkheim Haßloch entstand der erste deutsche GreenPlaces-Gewerbepark überhaupt. Das Projekt wurde bereits 2019 angekündigt und galt als Pilotprojekt für die Expansion nach Deutschland. Zur Belegung in Mannheim teilte Geschäftsführer Eberhard mit: „Mit dem Richtfest sind bereits Prozent der Einheiten in Mannheim vermarktet. Das entspricht unserem Ziel, welches wir bis zur Fertigstellung geplant haben. Wir sind also über Plan. Resonanz und Nachfrage in Mannheim sind sehr gut.“