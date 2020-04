Einen von mehreren Tätern, die in eine Wohnung in Oppau eingebrochen sind, hat die Polizei gefasst. Am frühen Freitagmorgen wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße durch Lärm aus einer Nachbarwohnung wach. Sie erkannten laut Polizei drei Unbekannte, die die Wohnung verließen und verständigten sofort die Polizei. Die Täter waren dort eingebrochen, während die Bewohner nicht zu Hause waren und hatten zwei Geldkassetten mit Münzgeld mitgenommen. Mit einer Fahndung gelang es den Polizisten, einen der Täter zu stellen. Bei dem 20-Jährigen aus dem Taunus wurde Einbruchswerkzeug gefunden. Die Ermittlungen nach den weiteren Tätern dauern an.