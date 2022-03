Ein 20-Jähriger ist laut Polizei am frühen Dienstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Schönau in die Wohnung seiner ehemaligen Freundin eingebrochen. Während die 22-Jährige nicht zu Hause war, trat er die Tür zu deren Wohnung ein und stahl einen Tablet-PC. Als die Frau gegen 1.45 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie die zerstörte Wohnungstür. Kurz darauf kehrte auch der Einbrecher zurück und soll seine Ex geschlagen und gewürgt haben, bis diese kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die 22-Jährige klagte über Schmerzen im Bauch sowie an den Beinen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei erwischte den betrunkenen Tatverdächtigen (zwei Promille) an einer Straßenbahnhaltestelle und nahm ihn vorläufig fest.