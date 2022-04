Am Donnerstagmittag ist ein 37-Jähriger gleich in mehrere Gartenlauben in der Atzelhofstraße in Mannheim-Waldhof eingebrochen und hat dort mehrere Wertgegenstände gestohlen. Laut Polizei bemerkte ein Anwohner, wie der Mann sich gegen 12 Uhr an den Lauben zu schaffen machte und alarmierte die betroffenen Eigentümer. Gemeinsam stellten diese dann den Eindringling, der das Diebesgut noch bei sich trug, und informierten die Polizei. Die nahm den 37-Jährigen noch an Ort und Stelle fest. Die entwendeten Gegenstände wurden den Eigentümern zurückgegeben. Der mutmaßliche Täter musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten. Dort ergaben die Ermittlungen, dass der Mann in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war. Am Freitag wurde daraufhin Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen, der Mann kam noch am Freitagmittag in eine Justizvollzugsanstalt.