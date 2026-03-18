Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Mannheim unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis ein Auto gefahren. Laut Polizei kontrollierte eine Streife den VW gegen 23.10 Uhr in der Augustaanlage und stellte dabei deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC (Wirkstoff in Cannabis). Die Beamten fanden zudem heraus, dass der Fahrer nur eine türkische Fahrerlaubnis hatte, die in Deutschland nicht mehr gültig ist. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein verantworten.