Weil bei ihm größere Mengen Drogen und diverse Waffen gefunden wurden, ist ein Neuhofener zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden – wegen bewaffneten Drogenhandels.

Wie Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz in ihrer Anklage vortrug, waren bei einer polizeilichen Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten in Neuhofen im Mai 2025 eine ganze Reihe verschiedener Betäubungsmittel in größeren Mengen gefunden worden – darunter 544 Gramm Amphetamin, 800 Gramm Marihuana, 280 Gramm Haschisch und 20 Ecstasy-Tabletten. „Ein kleiner Teil war für den Eigenverbrauch bestimmt, der Rest zum gewinnbringenden Handel“, stellte die Anklägerin fest.

In unmittelbarer Nähe zu den Drogen in Küche und Wohnzimmer hätten sich verschiedene Waffen und gefährliche Gegenstände befunden. Daraus ergebe sich der Vorwurf des „bewaffneten Drogenhandels“, so die Staatsanwältin weiter. Nach dem Gesetz spielt es keine Rolle, ob beim Handel mit Drogen tatsächlich eine Waffe zum Einsatz kommt. Es genügt die relative Nähe von Drogen zu einer griffbereiten Waffe, sodass die Möglichkeit eines Einsatzes besteht. Für den Tatbestand des „bewaffneten Drogenhandels“ sieht das Strafgesetzbuch eine Mindeststrafe von fünf Jahren Haft vor.

Seit früher Jugend alkohol- und drogenabhängig

Verteidiger, Rechtsanwalt Alexander Klein aus Ludwigshafen, erklärte gleich zu Prozessbeginn, dass sein Mandant den Besitz und Handel mit den Drogen einräume. Er sei seit vielen Jahren stark drogenabhängig. Die 20 Ecstasy-Tabletten seien für den Eigenverbrauch bestimmt gewesen, ebenso rund 25 Prozent der übrigen Drogen – der Rest jedoch für den Weiterverkauf zur Finanzierung seiner eigenen Sucht.

Auf Nachfrage von Richter André Bohlender erzählte der 49-jährige Angeklagte, dass er mit zwölf Jahren erstmals Alkohol getrunken und mit 13 Jahren dann angefangen habe, Haschisch zu rauchen. Ab 14 Jahren sei zum täglichen Haschischrauchen der Konsum von Amphetamin gekommen, später hätten die Mengen mehrere Gramm pro Tag betragen.

Klein informierte das Gericht darüber, dass sein Mandant stark alkoholabhängig sei und bisher neun „Entgiftungen“ angefangen, dann aber jeweils abgebrochen habe. Aktuell sei der Alkoholkonsum jedoch unter Kontrolle. Der 49-Jährige, ein gelernter Karosseriebauer und Kommunikationselektroniker, arbeite derzeit 20 Stunden in der Woche auf Abruf in einer Lackiererei.

Geschenke, Erinnerungs- und Erbstücke

„Was in diesem Fall besonders ist, sind die vielen Waffen in der Wohnung“, räumte der Verteidiger ein. Doch jeder dieser Gegenstände habe eine Geschichte. Es handele sich um Erinnerungsstücke und Geburtstagsgeschenke und das Bajonett in einer Schachtel im Schlafzimmerschrank sei ein Erbstück vom Großvater. Der an einer Wand hängende Sportbogen sei Dekoration und nicht gebrauchsbereit gewesen.

Wie der Rechtsanwalt weiter schilderte, sind die Drogen entdeckt worden, weil der 49-Jährige überfallen wurde. Zwei Männer hätten an seiner Wohnungstür geklingelt und sich als Paketboten ausgegeben. Als er öffnete, habe er einen Schlag auf den Kopf bekommen. Nachbarn hätten dann die Polizei gerufen. Als die Beamten die Wohnung betraten, hätten sie die herumliegenden Betäubungsmittel entdeckt.

Der 49-Jährige bestätigte auf Nachfrage des Richters: Einer der Angreifer müsse gewusst haben, dass bei ihm Drogen und Geld zu holen seien. Rechtsanwalt Klein zufolge sind beide Täter inzwischen für den Überfall angeklagt und verurteilt worden.

In seinem Urteil gegen den 49-Jährigen folgte das Gericht dem Antrag der Verteidigung, die zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert hatte. Der Richter erklärte zur Begründung des weit unter dem Mindeststrafmaß von fünf Jahren Haft liegenden Strafmaßes, dass ein „minder schwerer Fall“ des bewaffneten Drogenhandels vorliege. Dadurch reduziere sich der Strafrahmen auf sechs Monate bis zehn Jahre. Die Dauer der Bewährung für die zwei Jahre Haft wurde auf drei Jahre festgesetzt, dazu erging die Auflage für 100 Stunden gemeinnützige Arbeit.