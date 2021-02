Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend um 18.30 Uhr in der Blücherstraße (Hemshof) einen 19-jährigen Ludwigshafener angesprochen. Er fragte ihn, ob er Drogen verkauft. Als der junge Mann verneinte, schubste der Unbekannte ihn und schlug ihm ins Gesicht. Der 19-Jährige setzte sich zur Wehr. Beim anschließenden Gerangel stahl der Täter den Geldbeutel des Ludwigshafeners. Der Mann wird laut Polizei als etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122