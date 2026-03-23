Seinen Wahlkreis verloren, die SPD-Macht in Mainz eingebüßt: Ludwigshafens SPD-Chef Gregory Scholz (44, Oppau) zu den Konsequenzen der Landtagswahl-Pleite.

Herr Scholz, was für ein bitterer Wahlabend für die SPD und auch für Sie persönlich. Hinzu kommt der historische Doppelsieg der CDU in Ludwigshafen. Haben Sie diese Serie von Schlappen schon verdaut?

Das steckt man nicht in einer Nacht weg. Das war ein schwieriger Abend, keine Frage. Wir hatten uns etwas anderes vorgestellt. Besonders bitter ist meine Niederlage im Wahlkreis mit nur 35 Stimmen Rückstand auf CDU-Kandidatin Marion Schneid. Weil es so knapp war, werde ich eine Neuauszählung der Stimmen beantragen.

Klingt nach schlechter Verlierer – oder was veranlasst Sie dazu?

Nachdem das Ergebnis feststand, wurde der Briefwahlbezirk in Oggersheim mehrfach nachgezählt. Zuvor lag ich mit 14 Stimmen vorne. Ich gratuliere Frau Schneid ausdrücklich zu ihrem Erfolg, sofern sich das Ergebnis bestätigt. Gleichzeitig halte ich es bei einem so knappen Ausgang für selbstverständlich, die Auszählung noch einmal in Ruhe zu überprüfen. Das ist kein Ausdruck von Unmut, sondern ein legitimes Interesse an Transparenz und Genauigkeit. Beim Fußball stellt ja auch niemand in Frage, wenn eine knappe Entscheidung noch einmal überprüft wird.

Blicken wir nach Mainz. Die Tage von Ministerpräsident Alexander Schweitzer sind gezählt – Ihre auch als Generalsekretär? Sie sollten ja die SPD-Weichen auf Sieg stellen.

Zunächst einmal haben die Gesamtpartei wie auch Alexander Schweitzer eine starke Aufholjagd hingelegt. Die CDU lag in Umfragen bis zu zehn Prozentpunkte vor uns. Das ist schon beachtlich, ich bin ja erst seit wenigen Monaten im Amt. Und man muss auch einfach mal konstatieren, dass das Ergebnis in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so gut ist wie der Wert der Bundes-SPD. Aber natürlich ist das alles nur ein schwacher Trost. Das Wahlergebnis müssen wir jetzt in Ruhe analysieren – und über Personalfragen entscheiden am Ende die Parteigremien, nicht ich.

Viele Sozialdemokraten wünschen sich Boris Pistorius als starken Mann in der SPD. Foto: Peter Kneffel/dpa

Was war letztlich der entscheidende Faktor für den Wahlausgang?

Ich bin mir sicher: Mit etwas Rücken- statt Gegenwind und besseren Werten der Bundespartei hätte das Ganze in Rheinland-Pfalz ganz anders aussehen können. Insgesamt war das natürlich auch ein bitterer Abend für die Demokratie.

Sie spielen damit auf die starken Zuwächse der AfD an, die sowohl in Mainz als auch in Ludwigshafen weiter auf dem Vormarsch ist?

In der Tat. Das muss uns allen Sorgen machen. Ich bin der Meinung, dass der Ministerpräsident wichtige Projekte auf die Schiene gesetzt hat, die sehr viel Geld nach Rheinland Pfalz bringen werden. Geld ist nicht alles, aber es ist schon wichtig, weil man damit konkret etwas umsetzen kann. So stärkt man das Vertrauen ins demokratische System wieder.

Warum ist dieses Vertrauen zuletzt auf der Strecke geblieben?

Vertrauen ist zuletzt auch deshalb verloren gegangen, weil der Umgangston unter Demokraten nicht immer angemessen war. Ein respektvoller Umgang ist jedoch die Grundlage für glaubwürdige Politik, persönliche Angriffe schwächen das Vertrauen und spielen am Ende vor allem den politischen Rändern in die Hände. Umso wichtiger ist es, dass in Rheinland-Pfalz eine stabile und konstruktive Regierung gebildet wird, die gemeinsam Lösungen erarbeitet. Gleiches gilt für die Bundesregierung: Ein klarer Kurs, ein geschlossenes Auftreten und konkrete Verbesserungen für die Menschen vor Ort sind entscheidend, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Wie erklären Sie sich, dass beide Ludwigshafener Wahlkreiskandidaten zumindest vorläufig hinter den CDU-Bewerbern liegen, obwohl die SPD bei den Landesstimmen trotz hoher Verluste stadtweit noch vorne rangiert?

Die SPD ist in Ludwigshafen weiterhin vorne, auch wenn die Direktmandate sehr knapp entschieden wurden. Bemerkenswert ist aber auch: In Ludwigshafen und Kaiserslautern haben sich die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich für demokratische Kräfte entschieden – und nicht für die AfD. Das ist ein wichtiges Signal.

Wären Sie denn bereit, in einem Kabinett unter Gordon Schnieder Verantwortung zu übernehmen?

Das Ergebnis muss in Ruhe analysiert werden. Ich habe mich in meinem Leben noch nie davor gedrückt, Verantwortung zu übernehmen. Aber mir geht es schon immer um die Sache und die Inhalte. Das muss im Vordergrund stehen.

In der SPD werden nach zwei verlorenen Landtagswahlen in Folge Rufe laut, das Führungspersonal auszutauschen. Viele wünschen sich Verteidigungsminister Boris Pistorius an der Spitze der Partei, seit Langem der beliebteste Politiker in Deutschland. Wie ist Ihre Meinung: Sollten Lars Klingbeil und Bärbel Bas Platz machen für Pistorius?

Wichtig ist, dass die Wahl auch auf Bundesebene sorgfältig analysiert wird. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, entscheiden die zuständigen Gremien der SPD.

Zur Person: Gregory Scholz

Der 44-jährige Oppauer, verheiratet, zwei Kinder, ist am 3. November 2025 mit über 96 Prozent der Stimmen für zwei Jahre zum neuen SPD-Stadtverbandsvorsitzenden gekürt worden. Er folgte auf David Guthier (36), der seit Januar Dezernent für Soziales und Integration ist. Scholz führt zudem den Ortsverein Oppau/Edigheim/Pfingstweide und ist seit 2022 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz. Seit 2023 ist er Landtagsabgeordneter und seit 23. August Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD. Zuvor war Scholz, der in Landau geboren ist, Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis). In Ludwigshafen hat die SPD rund 1100 Mitglieder, im Unterbezirk knapp 2500, landesweit etwa 32.000.