Gemäß dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Wahlamtsleiter Raimund Kniel am Donnerstag im Wahlausschuss kräftig die Werbetrommel für ein ganz besonderes Ehrenamt gerührt: das des Wahlhelfers. Rund 1500 von ihnen waren laut Stadt bei der Bundestagswahl am 26. September in Ludwigshafen im Einsatz – davon mehr als 1400 Ehrenamtliche in den Wahllokalen und bei der Briefwahl. Hinzu kamen noch zusätzliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die am Sonntag an verschiedenen Stellen gearbeitet haben. Schließlich mussten 102 Urnenstimmbezirke und 46 Briefwahlvorstände besetzt werden. Bundesweit waren übrigens etwa 650.000 Wahlhelfer auf den Beinen.

Vielfältige Aufgaben

Langweilig wird’s bei dem Job nicht. Die Helfer überprüfen die Wahlscheine, geben Stimmzettel aus, geben die Wahlurne frei, zählen Wähler und Stimmen, ermitteln das vorläufige Wahlergebnis mit einer Schnellmeldung und dann auch das endgültige Wahlergebnis. Und bis mal alles ausgezählt ist, kann es ziemlich lange dauern.

„Wir haben sehr große Schwierigkeiten, überhaupt noch alle Stimmbezirke zu besetzen“, berichtete Steinruck von den Erfahrungen der vergangenen Monate. Doch es hat knapp geklappt: Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, habe niemand zur Mitarbeit als Wahlhelfer verpflichtet werden müssen. Alle hätten sich „nach Gesprächen mit dem Team Wahlen“ entschieden, freiwillig teilzunehmen. Denn: Wenn es an Freiwilligen fehlt, ist es laut Bundeswahlgesetz vorgesehen, Bürger zu verpflichten. Ablehnen darf man dann nur aus wichtigen Gründen, etwa einer Krankheit oder dringenden beruflichen Hindernissen.

Mit Aufwandsentschädigung

Steinruck dankte am Donnerstag im Ausschuss allen Helfern für ihre „hervorragende Arbeit“. Ohne sie seien demokratische Wahlen nicht möglich. Eine kleine Aufwandsentschädigung gibt es für das Engagement übrigens auch.

Wer sich jetzt schon überlegt, nächstes Mal dabei sein zu wollen: In Ludwigshafen steht als nächstes im Sommer 2024 die Kommunalwahl an, im November dann die Wahl für den Beirat für Migration und Integration. Und 2025 wird es wieder besonders spannend: Bundestagswahl und Oberbürgermeisterwahl fallen dann wieder zusammen, wie es schon 2017 der Fall war. Also: Auf in die Wahllokale! Sowohl als Wähler wie auch als Helfer.