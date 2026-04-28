Die Ludwigshafener FDP richtet ihren Blick bereits auf die Kommunalwahl 2029 – und will nach den schlechten Wahlergebnissen zuletzt wieder angreifen.

Der alte und neue Kreisvorsitzende Anes Avdic spricht von einem „Parteitag mit Signalwirkung“: Beim Kreisparteitag am 15. April im BASF-Tennisclub haben die Mitglieder des Kreisverbands einen neuen Vorstand gewählt. Der Parteitag sei mehr als eine Routineveranstaltung gewesen, so Avdic. „In einer politischen Stunde, in der die Freien Demokraten bundesweit um ihre Neuausrichtung ringen, debattierten die Mitglieder engagiert und teils hitzig über die inhaltliche Positionierung und strategische Ausrichtung ihrer Partei auf Kreisebene. Das Ergebnis: Ein klares Bekenntnis zur Ortsverankerung, zur Bürgernähe und zur politischen Arbeit auf der Straße“, bilanziert der Mittzwanziger aus Mundenheim, von Beruf Bauingenieur.

„Dringender gebraucht denn je“

Für den Kreisvorsitzenden war die Botschaft des Abends eindeutig: „Die Freien Demokraten werden dringender gebraucht denn je.“ Er rief die Mitglieder auf, den Rückenwind des Neuanfangs zu nutzen und die Partei wieder sichtbar in der Fläche zu verankern. „Ich bin davon überzeugt, dass wir die Talsohle erreicht haben – ab jetzt kann und wird es nur noch aufwärtsgehen“, so Avdic. Er will den Verband inhaltlich schärfen, nach außen öffnen und die rund 90 Mitglieder aktiv in die Programmarbeit einbinden.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden David Helmling und Katrin Braun gewählt. Helmling bringe Erfahrung in der kommunalpolitischen Vernetzung mit, während Braun für eine breitere gesellschaftliche Ansprache und moderne Kommunikationsformate stehe. Das Schatzmeisteramt übernimmt Joachim Vocke. Als Schriftführer wurde Frank Weis gewählt, der für die interne Kommunikation und Dokumentation der Vorstandsarbeit verantwortlich ist.

Ziel: Programm mit Bürgern erarbeiten

Ein zentraler Beschluss des Parteitags laut Avdic: Die FDP Ludwigshafen will ihr Kommunalwahlprogramm 2029 nicht im stillen Kämmerlein erarbeiten, sondern gemeinsam mit den Bürgern. Der Kreisvorstand plane dazu eine Vielzahl von Veranstaltungen, Gesprächen und Begegnungen. Die FDP will auf Wochenmärkten, Sommerfesten, Kerwen und Prunksitzungen präsent sein, an Haustüren klopfen, zuhören und auch unbequeme Fragen stellen. „Nach der Wahl ist vor der Wahl – wir wollen dieses Programm wirklich gemeinsam mit den Menschen entwickeln, die in dieser Stadt leben und arbeiten“, betonte Avdic.

„Vertrauen zurückgewinnen“

In diesem partizipativen Ansatz sieht er auch eine Chance, Vertrauen zurückzugewinnen. Ludwigshafen brauche eine starke liberale Stimme im Stadtrat (aktuell zwei Mandate) – eine, die sich nicht auf Verwaltungsroutine beschränke, sondern mutig für Eigenverantwortung, wirtschaftliche Dynamik und bürgerliche Freiheit einstehe. Der Kreisparteitag habe gezeigt: Die FDP sei bereit, die Ärmel hochzukrempeln, so Avdics Fazit.

Anes Avdic ist in Schwetzingen geboren, verheiratet, seit 2021 in der Partei, Ortsbeirat in Mundenheim sowie Mitglied in den Landesfachausschüssen Bauen und Umwelt sowie Soziales. Er hat eine jüngere Schwester, in Nürnberg hat er studiert. Die Wurzeln der Familie liegen in Bosnien-Herzegowina. Zu seinen Hobbys zählt er Literatur, Bildung und Sport.