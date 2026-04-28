Ein 58-Jähriger ist am Montagmorgen in der Innenstadt Opfer eines Trickdiebs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 9.45 Uhr in der Bismarckstraße im Bereich der Treppe am Lichttor von einem Unbekannten angesprochen, der nach dem Weg fragte. Im Verlauf des Gesprächs entwendete dieser dem 58-Jährigem unbemerkt die Geldbörse. Der Täter soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine Sonnenbrille getragen haben. Der Dieb soll zudem gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.