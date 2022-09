Eine Frau, die am Mittwoch gegen 14 Uhr ihren BMW in der Mottstraße (Hemshof) in Höhe der Hausnummer 12 parken wollte, ist laut Polizei beim Aussteigen von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Mann beschwerte sich lautstark über den Parkvorgang, trat mehrfach gegen die Fahrertür und verletzte die Frau leicht. Dann entfernte er sich vom Tatort. Der Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haaren.

Unfallflucht in Oppau

In der Oppauer Windthorststraße in Höhe der Hausnummer 14 hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch vermutlich beim Einparken einen Opel Vivaro beschädigt und ist getürmt. Hinweise an die Polizei: jeweils Telefon 0621 963-2222.