Nachdem in einem Kita-Altbau im Hemshof eine Decke eingebrochen ist, hat die Stadtverwaltung mittlerweile die Decken in allen 36 städtischen Kitas überprüft. In den Gebäuden wurden dabei keine baugleichen Akustikdecken gefunden, wie sie in der Kita Nord verbaut waren. Ein solches Bauteil war am Abend des 6. Oktober herabgestürzt, als keine Kinder oder Erzieher mehr im Gebäuden waren. Verletzt wurde daher niemand. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin eine Überprüfung aller Kitas vorgenommen. Entdeckt wurden dabei in den Gebäuden „kleinere Schadensbilder“, die nun nach und nach behoben werden sollen. Die Decken der Kindertagesstätten sollen in einem weiteren Schritt auch noch von einem externen Gutachter untersucht werden. Außerdem werden nun auch die Decken in den Schulen von städtischen Mitarbeitern in Augenschein genommen. Diese Überprüfung soll bis zum Ende der Herbstferien am 31. Oktober abgeschlossen sein, bevor die Schulräume wieder benutzt werden. Anschließend sollen weitere städtische Gebäude untersucht werden, teilte die Stadt am Freitag weiter mit. Voraussichtlich Ende kommender Woche soll ein unabhängiges Sachverständigengutachten zum baulichen Zustand der KTS Nord an die Stadtverwaltung übergeben werden. Die Verwaltung werde auch die politischen Gremien über die Ergebnisse der Überprüfungen informieren. Wegen des Vorfalls in der Kita Nord sind Eltern in Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder. Der Stadtelternausschuss kritisierte, dass an personellen Ressourcen und Geld mangele, um alle Gebäude in Schuss zu halten.