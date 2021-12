Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Mannheim-Neckarau ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Wie aus einer Antwort auf eine Anfrage des Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) an das baden-württembergische Sozialministerium hervorgeht, sollen drei mit dem Virus infizierte Bewohner im Oktober an einem Herbstfest im Garten der Einrichtung teilgenommen haben. Dies soll eine Ansteckungswelle ausgelöst haben. In dem Pflegeheim „Haus am Park“ sollen nach bisherigen Erkenntnissen 13 Bewohner gestorben sein.